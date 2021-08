Roma, tris al Belenenses (3-1): Mourinho applaude, ma che errore Rui Patricio

Segnano Dzeko, Zaniolo e Mayoral. Papare del portiere, ma la difesa tiene bene

Valerio Salviani

Un erroraccio di Rui Patricio, poi le reti di Dzeko, Zaniolo e Mayoral. La Roma, ancora senza il nuovo acquisto Shomurodov, Cristante e Veretout, batte 3-1 il Belenenses SAD e chiude in positivo le sue amichevoli in Algarve. Buoni spunti per Mourinho, che registra i miglioramenti offensivi dei suoi, più volte vicini al gol ma spesso imprecisi. La rete subita è una macchia che grava tutta sulle spalle di Rui Patricio, poco reattivo su un retropassaggio innocuo. In palla Dzeko, che oltre al gol mostra ancora una volta una buona forma fisica e la voglia di riscattarsi dopo una stagione opaca. Torna al gol anche Zaniolo, bravo a sfruttare un regalo della difesa portoghese. Nel finale esulta anche Mayoral, che concretizza un assist di Mkhitaryan. Sabato a Siviglia contro il Betis l'ultima amichevole in terra estera, poi il ritorno in Italia.

Rui Patricio, che errore: Dzeko, Zaniolo e Mayoral firmano il tris

Nella settima amichevole del pre-campionato, Mourinho schiera la settima formazione diversa. Non ci sono Shomurodov, Cristante e Veretout. Resta fuori Zaniolo, in campo El Shaarawy, Perez e soprattutto Dzeko. La prima occasione da gol capita proprio sui piedi del bosniaco, che riceve palla in area e calcia sulla rete esterna della porta. Al 14' però a sorpresa è la Belenenses a passare avanti: il gol lo segna Ndour, ma è un regalo di Rui Patricio, che controlla male un retropassaggio di El Shaarawy e si fa soffiare la palla dall'attaccante avversario, che davanti alla porta insacca senza difficoltà. Brutto l'errore del numero uno portoghese, che si scusa con la panchina e con i compagni. La reazione della Roma non si fa attendere. Al 20' Karsdorp arriva sul fondo e mette dentro un cross basso sul secondo palo, dove è posizionato Dzeko che con il sinistro insacca il gol del pari. La Roma spinge per passare in vantaggio e ci va vicina con Perez, bravo a calciare forte e preciso da fuori ma murato dalla difesa, e con Bove che non riesce a insaccare dopo un carambola nell'area piccola.

Tanti cambi nella ripresa: Fuzato prende il posto di Rui Patricio, poi ci sono Ibanez, Calafiori, Diawara, Mkhiataryan, Zaniolo e Mayoral. La novità è il ruolo di Pellegrini, schierato in mediana. Al 54' la Roma trova il gol del 2-1 con Zaniolo. Come successo nel primo tempo, è ancora un clamoroso errore della difesa a far nascere la rete. Stavolta però è il portoghese André Lopes a sbagliare, con un retropassaggio che diventa un assist per il numero 22. Nicolò riceva palla, salta il portiere e insacca senza problemi. Con il sole che "picchia" sul campo di Parchal, i ritmi inevitabilmente nel secondo tempo calano. Zalewski, entrato al posto di El Shaarawy, al 70' si accentra e tira alzando di poco la palla sopra la traversa. Vicino alla gioia personale anche Calafiori, che dopo essersi liberato bene non trova la porta con il sinistro. Il terzo gol arriva all'86' e lo segna Mayoral, che chiude una bella azione e insacca l'assist preciso di Mkhitaryan. Lo spagnolo va due volte vicino alla doppietta personale, ma non riesce a concretizzare le occasioni.

Tabellino

Roma-Belenenses SAD 3-1

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (45’ Fuzato); Karsdorp (86' Reynolds), Smalling (66' Kumbulla), Mancini (46' Ibanez), Tripi (46' Calafiori); Bove (46' Mkhitaryan), Darboe (46' Diawara); Perez (46' Zaniolo), Pellegrini (86' Ciervo), El Shaarawy (46' Zalewski); Dzeko (46' Mayoral) All.: Mourinho

BELENENSES SAD (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra All. Petit

RETI: 15' Ndour (B), 20' Dzeko (R), 56' Zaniolo (R), 85' Mayoral (R)