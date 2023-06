Roma, Tielemans sceglie l’Aston Villa. Prossima settimana visite mediche per N’Dicka

Il centrocampista sceglie la squadra inglese che sbaraglia la concorrenza. Intanto si lavora per annullare le clausole sul contratto di Dybala. Quest'anno la squadra non andrà in Portogallo: tutti a Trigoria dal 10 luglio

Chi, invece, potrebbe salutare la capitale è Ibanez. La richiesta del club si aggira intorno ai 30 milioni, mentre in Premier è valutato 20. Entro fine giugno ai Friedkin devono entrare 30 milioni e con l’infortunio di Abraham, vendere il difensore brasiliano sembra l’unica soluzione. Intanto si lavora anche sul contratto di Dybala, in particolare sull’annullamento della clausola che rende possibile ai club esteri, fino al 30 luglio, pagare 12) milioni (20 in Italia) per acquistare la Joya. Per eliminare quest’opzione è necessario aumentare lo stipendio dell’argentino da 3,8 milioni a 6, mossa che converrebbe a tutti.

Roma, rientro a Trigoria il 10 luglio. Il 22 si parte per l'Asia — Lasciando per un attimo il fronte mercato, arrivano notizie per quanto riguarda il ritiro estivo della Roma. Quest’anno niente Portogallo. La squadra si ritroverà a il 10 luglio (ad eccezione dei convocati in Nazionale) e il 22 è fissata la partenza per l’Asia. Nel frattempo i giovani giallorossi convocati in nazionale fanno sognare. Domani gli azzurrini disputeranno la finale del Mondiale in Argentina, tra loro ci sono anche Pisilli e Faticanti.