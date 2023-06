Ibanez ai saluti. N’Dicka, firma più vicina

Vacanze romane. L’arrivo dell’estate, complice il biglietto last minute per la prossima Europa League, ha sciolto la delusione di Budapest. La Roma vuole ripartire dai suoi punti fermi: José Mourinho (“Io resto qui“) e Paulo Dybala, il cui futuro nella capitale è legato proprio a quello del mister, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. La volontà dell’allenatore è chiara: restare, a certe condizioni. Prima fra tutte, il contratto, in scadenza nel 2024. Il prossimo vertice con i Friedkin farà luce sul rinnovo. Seconda, il mercato. Servono 30 milioni entro fine giugno. L’infortunio di Abraham ha cambiato i piani: a lasciare potrebbe essere Ibanez, uno dei fedelissimi di Mou. La richiesta per il brasiliano è di 30 milioni: difficile a quella cifra, dalla Premier lo valutano 20. Sul mercato, quindi, percorso obbligato: cedere prima di acquistare, in attesa del rinnovo di El Shaarawy. Intanto, spazio ai parametri zero: gli agenti di N’Dicka, centrale francese del Francoforte, hanno chiesto l’invio dei documenti per perfezionare il contratto.