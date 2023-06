Mondiale U20, Pisilli e Faticanti in coro: “Dobbiamo tutto alla Roma e a Mourinho”

E c'è pure la Roma in finale del Mondiale Under 20. Come riportato da Il Messaggero, in Argentina ci sono Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli, entrambi 2004. Amici sinceri i due, coppia fissa. "Non abbiamo il tempo di esaltarci troppo, giochiamo sempre", ha detto Giacomo. "Vivere tutto questo è incredibile" ha confermato l'altro. Entrambi vedono nella partita contro il Brasile, vinta 3-2, il momento magico. Ma c'è anche un pizzico di Mourinho, visto che uno ha già debuttato in Europa League e l'altro in Serie A. "Alla Roma dobbiamo tutto - ha sintetizzato Giacomo - e con Mourinho è tutto diverso. Un vincente, ti entra in testa nel senso buono". "Solo allenarsi sotto il suo sguardo ha un altro valore", ha ammesso sinceramente Niccolò. Adesso anche loro devono completare l'opera.