Tielemans, accordo con l’Aston Villa: battuta la concorrenza della Roma

Accordo raggiunto tra Tielemans e l'Aston Villa. In queste ore il calciatore si sta sottoponendo alle consuete visite mediche. La squadra inglese ha sbaragliato la concorrenza degli altri club interessati al centrocampista, tra cui anche la Roma che aveva tentato la carta Mourinho per convincerlo. Secondo quanto riporta The Atletic, mancherebbe solamente la firma per concludere l'accordo, ma dovrebbe arrivare a breve. Sebbene inizialmente il suo futuro sembrava volersi legare ad una squadra che disputerà la Champions il prossimo anno, con la maglia dell'Aston Villa giocherà in Conference, in quanto il club si è posizionato alla settima posizione nel campionato inglese. Il centrocampista raggiungerà, a parametro zero, la squadra di Emery non appena scadrà il contratto col Leicester.