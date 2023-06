Roma, a Trigoria dal 10 luglio. Niente Algarve

La Roma non andrà in ritiro in Portogallo. Come riportato da Il Tempo, comincia a delinearsi il programma estivo dei giallorossi. Pellegrini e compagni si raduneranno nuovamente a Trigoria, divisi in due gruppi: il 10 luglio torneranno infatti tutti i calciatori non convocati dalle nazionali, mentre questi ultimi avranno qualche giorno di vacanza in più. Prima della partenza per l'Asia in programma il 22 luglio, la Roma affronterà due test interni, così come già successo lo scorso anno. Il rientro nella Capitale è programmato per il 2 agosto e, prima dell'inizio del campionato, con la prima giornata che andrà in scena nel weekend del 19-20 agosto, ci saranno altre due amichevoli (ancora da organizzare) che potrebbero servire anche come presentazione della squadra davanti a un Olimpico che potrebbe riempirsi come già successo lo scorso anno con lo Shakhtar Donetsk.