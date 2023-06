Dall’Arabia: previsto incontro a Londra tra Mourinho e il presidente dell’Al-Ahli

Il futuro di José Mourinho sembra sempre più giallorosso. Lo Special One tra il discorso fatto alla squadra dopo finale persa e il gesto fatto ai tifosi durante il giro di campo post Roma-Spezia, ha chiarito le sue intenzioni. Tuttavia, dall'Arabia rimbalzano notizie riguardanti il suo futuro. Come riportato dal quotidiano Okaz, nei prossimi giorni ci sarebbe in programma un incontro tra lo Special One e Walid Moaz, presidente del Al-Ahli, a Londra, dove l'allenatore sta trascorrendo questi giorni di vacanza. Già precedentemente il tecnico portoghese era stato accostato all'Al-Ittihad, all'Al-Nassr e alla nazionale dell'Arabia Saudita, ma rifiutò le offerte poiché preferiva continuare ad allenare ad alti livelli.