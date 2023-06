Mercato, Mourinho chiama Tielemans: la Roma prova il sorpasso sulla concorrenza

In casa Roma sono giorni frenetici. Entro il 30 giugno, il club dovrà produrre plusvalenze per circa 30 milioni di euro così da rispettare i paletti del settlement agreement firmato con la Uefa ed evitare pesanti sanzioni. Dall'altra pate però c'è una nuova stagione che inizia ad avvicinarsi a piccoli passi (10 luglio il raduno a Trigoria) e Tiago Pinto dovrà fornire a Mourinho la miglior rosa possibile. Uno dei nomi individuati, oltre agli acquisti ormai in dirittura d'arrivo di Aouar e N'Dicka, è quello di Youri Tielemans. Il 26ennne belga è un parametro zero di lusso e infatti molte squadre si sono interessate a lui. Dal Manchester Untied all'Aston Villa, passando anche per Milan e Galatasaray, tutte squadre in fila per corteggiare quello che fino a pochi anni fa era considerato uno dei migliori prospetti d'Europa. Questi club però non possono vantare una personalità di spicco come quella dello Special One che si sta muovendo in prima persona per cercare di convincerlo. Le sue qualità tecniche e le sue geometrie, oltre ad un ottimo tiro dalla distanza, sono caratteristiche che mancano e che servirebbe e non poco al club giallorosso, e il portoghese ne è consapevole. Il suo acquisto alzerebbe l'asticella del centrocampo, che perderà con ogni probabilità Wijnaldum. Per convincerlo però servirà anche un'offerta seria visto che in Turchia sono certi che quella del Galatasaray sia la più onerosa mentre in Inghilterra non hanno dubbi che il suo piano A sia la permanenza in Premier League dove si è trasferito nel 2019 diventando l'acquisto più caro nella storia del Leicester (45 milioni).