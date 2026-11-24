La Roma perde nuovamente Devyne Rensch. L'olandese era già ai box dopo l'infortunio rimediato all'Old Trafford contro il Manchester United e, proprio quando il suo rientro sembrava ormai vicino, è stato costretto a fermarsi ancora. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di grado intermedio all'adduttore lungo sinistro, che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Non si tratterebbe però di una ricaduta. Dopo la trasferta inglese infatti, Rensch si era fermato a causa di una lesione di primo grado all'adduttore destro. Un problema muscolare diverso dunque, che interrompe nuovamente il percorso di recupero dell'olandese, impedendogli di ritrovare continuità e minuti in campo. Il nuovo stop sarà di almeno tre settimane e la speranza di Gian Piero Gasperini è quella di riaverlo a disposizione per la sfida contro la Juventus del 19 dicembre. Un obiettivo che appare però complicato da raggiungere: lo scenario più probabile è che il rientro di Rensch slitti direttamente al 2027.

Terzo infortunio stagionale: la Roma riflette per gennaio

Per Devyne Rensch si tratta dunque del terzo infortunio stagionale, tutti di natura muscolare. Il primo lo aveva tenuto lontano dal campo per 12 giorni tra agosto e settembre, costringendolo a saltare due partite. Poi sono arrivati gli ultimi due stop in rapida successione. Nonostante l'infortunio, l'olandese vuole continuare a sentirsi parte del gruppo e per questo partirà comunque per Parigi insieme al resto dei compagni. Intanto però, la Roma riflette sul suo futuro. Tre infortuni in pochi mesi rappresentano un campanello d'allarme, soprattutto in un ruolo nel quale Gasperini cerca continuità, fisicità ed esplosività. Caratteristiche che Rensch, anche a causa dei continui problemi fisici, non è ancora riuscito a mettere in mostra in questa stagione. Il club giallorosso starebbe dunque valutando una possibile cessione dell'olandese, così da liberare spazio per un rinforzo di livello superiore. L'identikit è quello di un nuovo Wesley, questa volta però da schierare sulla corsia sinistra, per offrire a Gasperini un'alternativa di primo livello anche sulla fascia opposta.