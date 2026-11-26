Un invito diretto, una battuta e un messaggio che fa sognare i tifosi giallorossi. Endrick continua a essere accostato alla Roma in vista del mercato di gennaio e, intanto, c'è già chi prova a convincerlo a scegliere la Capitale. Si tratta di Wesley, suo compagno nella Nazionale brasiliana, che ha raccontato un retroscena piccante sul giovane attaccante. Interpellato sulle voci di mercato e sull'interesse dei giallorossi, il terzino non si è nascosto: “Gli ho lanciato una piccola frecciatina, gli ho detto: ‘Vieni, vieni, vieni’”. Un modo scherzoso per provare a convincere il connazionale, anche se Wesley sa bene che la decisione finale spetta soltanto a lui. “È una decisione che spetta a lui, è la sua carriera”, ha precisato. Anche in caso di permanenza al Real Madrid, infatti, il brasiliano - ai microfoni di TntSport - spera che Endrick possa essere felice e vincente: “È un ragazzo che se lo merita, è un bravo ragazzo”. Poi, però, arriva il passaggio che farà scaldare i romanisti. Wesley ha voluto sottolineare come il connazionale troverebbe un'accoglienza speciale nella Capitale: “Se dovesse venire alla Roma, sarà accolto benissimo dalla tifoseria e anche da noi giocatori”. Un assist, questa volta fuori dal campo, dell'esterno brasiliano.