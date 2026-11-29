La Roma continua la sua marcia senza paura e risponde alla Lazio. Monza travolto davanti ai 60mila dell'Olimpico e soprattutto sotto gli occhi di Dan Friedkin, presente in tribuna per assistere alla sfida. A sbloccare il risultato è il solito Donyell Malen, costretto poi a lasciare il campo all'intervallo per un problema alla caviglia. A chiudere i conti ci pensa uno straordinario Matias Soulé, autore di una doppietta che fa esplodere l'Olimpico e mette il sigillo su una prestazione dominante dei giallorossi. Un successo importante per la squadra di Gasperini, che prosegue il duello a distanza con la Lazio di Gattuso. La Roma sale a quota 33 punti, a sole due lunghezze dai biancocelesti, con il derby che si avvicina e una corsa sempre più serrata. Per la sfida contro il Monza, Gasperini si affida al consueto 3-4-2-1. Davanti a Svilar, tornato a difendere la porta giallorossa all'Olimpico dopo diverse settimane, spazio al terzetto composto da Balerdi, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo la coppia Koné-Cristante, con Wesley e Lulli sulle corsie laterali. In attacco, invece, soltanto panchina per Dybala: alle spalle di Malen agiscono Soulé e Rodrigo Mora.

Prima Malen, poi la doppietta di Soulé: Roma avanti 3-0 all'intervallo

In un Olimpico stracolmo e sotto gli occhi di Dan e Ryan Friedkin, la Roma parte fortissimo e dopo appena quattro minuti costruisce la prima occasione da gol. Malen punta Carboni, lo salta secco e lascia partire una conclusione potente che termina alta sopra la traversa. Al nono arrivano le proteste giallorosse per una vistosa trattenuta ai danni di Balerdi in area di rigore. Per Collu non ci sono gli estremi per il rigore, decisione confermata anche dopo un lungo check del VAR. Incredulo Gasperini a bordo campo. La Roma non si lascia condizionare dall'episodio e continua a spingere, trovando il vantaggio al 12esimo con il solito Donyell Malen. L'olandese punta la porta, sposta il pallone e calcia da posizione defilata, trovando l'angolino con una conclusione precisa sulla quale Thiam non può nulla. Roma avanti e Olimpico in festa. I giallorossi non abbassano il ritmo e continuano ad attaccare con l'obiettivo di chiudere la partita il prima possibile. Dopo i tentativi di Wesley ed Hermoso, arriva il raddoppio firmato da Matias Soulé. L'argentino riceve da Malen, apre il piatto sinistro e disegna una traiettoria perfetta che si infila nell'angolino alla destra di Thiam. È 2-0 e l'Olimpico esplode di nuovo e applaude anche Dan Friedkin in tribuna. La squadra di Gasperini è incontenibile e al 27esimo sfiora anche il tris. Lulli entra in area e serve un pallone arretrato per Koné, che arriva alla conclusione con il corpo sbilanciato e spedisce alto da ottima posizione. Il francese ci riprova pochi minuti dopo con un tiro potente e ben indirizzato che sfiora l'incrocio dei pali. Non tutto fila liscio per Gasperini, perché nel frattempo Malen accusa un problema alla caviglia dopo un colpo subito da Goglichidze. L'olandese prova a stringere i denti e resta in campo, ma zoppica vistosamente. Al 35esimo arriva comunque il 3-0 ed è un'autentica meraviglia di Matias Soulé. L'argentino controlla il pallone, alza la testa e lascia partire un mancino perfetto che si infila sotto l'incrocio dei pali. Doppietta personale e momento d'oro per il numero 18, sempre più protagonista della stagione giallorossa. Al 42esimo il Monza ha l'occasione per riaprire la partita. Sullo scarico di Robinson, Wesley interviene in ritardo e con troppa irruenza su Birindelli, che arriva per primo sul pallone e viene travolto dal brasiliano. Per Collu non ci sono dubbi: calcio di rigore per il Monza. Dopo un altro lungo controllo del VAR, il direttore di gara torna sui suoi passi e annulla il penalty per un fuorigioco millimetrico dello stesso Birindelli. È l'ultima emozione della prima frazione. Dopo quattro minuti di recupero, Collu manda le squadre negli spogliatoi. Una Roma straripante domina il Monza e chiude il primo tempo avanti 3-0, grazie alla rete di Malen e alla splendida doppietta di Soulé.

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Gestione e il poker di Castro: la Roma asfalta il Monza e va a -2 dalla Lazio

La ripresa si apre con il cambio prevedibile di Donyell Malen, costretto a lasciare il campo dopo il problema alla caviglia accusato nel primo tempo. Al suo posto entra Santiago Castro. Il primo squillo della seconda frazione è ancora della Roma e arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Cristante anticipa tutti sul primo palo, ma la sua deviazione termina soltanto sull'esterno della rete. Al 52esimo arriva anche la prima sostituzione di Juric, che richiama in panchina Goglichidze e inserisce Ziolkowski, al ritorno all'Olimpico. Passa appena un minuto e la Roma ha una clamorosa occasione per calare il poker. Lulli punta Mangas nell'uno contro uno, lo salta nettamente e mette al centro un pallone basso e teso che attraversa tutta l'area. Castro arriva puntuale all'appuntamento con il gol, ma da pochi passi non riesce a trovare la porta praticamente sguarnita. Al 58esimo Gasperini concede la meritata standing ovation a Matias Soulé, protagonista assoluto del primo tempo con una splendida doppietta. Al suo posto entra Paulo Dybala, che torna a giocare all'Olimpico per la prima volta dalla sfida contro il Real Madrid del 14 ottobre. La Joya prova subito ad accendersi con il classico sinistro a giro dalla sua mattonella, trovando la risposta sicura di Thiam. Sul ribaltamento di fronte il Monza costruisce la sua prima grande occasione della ripresa: Colombo lascia partire un destro potente e ben indirizzato, ma Svilar è attento e si supera deviando il pallone in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva un altro brivido per i giallorossi, con Dany Mota che colpisce la traversa di testa a Svilar ormai battuto. Superato lo spavento, la partita cala d'intensità e le occasioni iniziano a diminuire. A scuotere il match ci pensa Zeballos con un tiro-cross insidiosissimo che rischia di sorprendere Svilar, mentre dall'altra parte è Rodrigo Mora a inventare una bella giocata personale, conclusa con un pallone teso al centro sul quale Ghilardi non riesce a trovare la deviazione vincente. La Roma torna a farsi pericolosa con Lulli, che lascia partire un mancino preciso sfiorando l'angolino, mentre il Monza risponde ancora con Zeballos, fermato dalla presa bassa di Svilar. A nove minuti dal termine Santiago Castro prova a mettersi in proprio, liberandosi al limite dell'area e calciando verso la porta: la conclusione termina di poco fuori, con l'argentino che sfiora ancora una volta il gol del 4-0. Castro non si arrende e continua a inseguire con insistenza il gol, che arriva finalmente nei minuti di recupero. L'argentino si inserisce con i tempi perfetti sul cross arretrato di Ghilardi e batte Thiam, firmando la rete del definitivo 4-0. Esultanza rabbiosa per il "Toto", che dopo le occasioni sprecate nella ripresa riesce finalmente a trovare la gioia personale e a mettere il sigillo sul poker giallorosso. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Collu. La Roma archivia la pratica Monza con un netto 4-0, al termine di una gara dominata soprattutto nel primo tempo. Decisive la rete di Malen e Castro, oltre alla splendida doppietta di Soulé, che regalano a Gasperini tre punti fondamentali per continuare la rincorsa in classifica. I giallorossi salgono a quota 33 punti, portandosi a sole due lunghezze dalla Lazio e mantenendo viva la sfida a distanza con i biancocelesti.

Il tabellino

Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso (70' Koulierakis); Lulli, Cristante, Koné, Wesley (70' Ghilardi); Soulé, Mora (88' Pisilli); Malen (46' Castro).Gollini, De Marzi; Koulierakis, Mancini, Molina, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Dybala, Castro.Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze (52' Ziolkowski), Carboni (68' Lucchesi); Birindelli (84' Touré), Pessina, Colombo (84' Foe Ondoa), Mangas; Mota, Robinson (68' Zeballos); Varela. A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Akinsanmiro, Mout. Allenatore: Juric.

Marcatori: 12' Malen (R), 24', 36' Soulé (R), 90+2' Castro (R)

Ammoniti: Carboni (M), Balerdi (R)

Arbitro: Collu. Assistenti: Passeri - Mondin. IV Uomo: Ferrieri Caputi. Var: Camplone. AVar: Fabbri.