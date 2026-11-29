Dan e Ryan Friedkin sono sbarcati a Ciampino nel primo pomeriggio e hanno subito raggiunto la Roma. Il presidente e il vicepresidente, infatti, sono arrivati all'Olimpico in pullman con Gasperini e la squadra giallorossa, come raccontato da Sky Sport. Un segnale di vicinanza importante della proprietà, che ha voluto viaggiare verso lo stadio insieme al tecnico e ai giocatori. Nelle prossime ore ci saranno diversi incontri per definire il futuro del club, dal mercato al FFP fino alla questione stadio e al possibile rinnovo di Gasp.