Si toglie la fasciatura, esulta sotto la Sud e viene abbracciato da tutti i compagni. Castro ha scelto di restare in campo l'infortunio rimediato alla testa - con un taglio chiuso dallo staff medico giallorosso con 3 punti - e ha segnato il quarto gol della Roma contro il Monza - vittima preferita dell'argentino, sono già 4 i gol in carriera contro i brianzoli. Un'esultanza rabbiosa (e sanguinante) che testimonia ancora una volta la grinta e la voglia di Santi di essere decisivo per questa squadra - anche dalla panchina - dopo una gara complicata senza gol contro il PSG.