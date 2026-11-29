L'attaccante è stato medicato a bordocampo dallo staff. Dopo il gol un'esultanza rabbiosa che testimonia la sua voglia di essere decisivo
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
Si toglie la fasciatura, esulta sotto la Sud e viene abbracciato da tutti i compagni. Castro ha scelto di restare in campo l'infortunio rimediato alla testa - con un taglio chiuso dallo staff medico giallorosso con 3 punti - e ha segnato il quarto gol della Roma contro il Monza - vittima preferita dell'argentino, sono già 4 i gol in carriera contro i brianzoli. Un'esultanza rabbiosa (e sanguinante) che testimonia ancora una volta la grinta e la voglia di Santi di essere decisivo per questa squadra - anche dalla panchina - dopo una gara complicata senza gol contro il PSG.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Gasperini: "In campionato siamo protagonisti. Aver riportato i Friedkin allo stadio è una soddisfazione"
Pagelle AS Roma
Roma-Monza 4-0 LE PAGELLE: Malen-Soulé, tutto il resto vien da sé. Ndicka: Varela chi?
News AS Roma
Roma-Monza, infortunio Malen: forte contusione al tallone sinistro
News AS Roma
Soulé: "Vogliamo continuare a stare lassù. Questo derby sarà doppiamente bello"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti