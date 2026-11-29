Matias Soulé ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

Come è andata la partita stasera, anche con la porta inviolata? "Siamo stati bravissimi, non solo gli attaccanti ma tutti anche i difensori. La porta inviolata è un segnale positivo. Dobbiamo continuare così, come stiamo facendo, giocando al 100% contro ogni squadra per poter continuare a stare lassù".

Nessuno ha segnato così tanto da fuori area, 9 reti. "Non lo sapevo, io quando c'è la possibilità di calciare lo faccio. Il mister vuole che entriamo con la palla dentro l'area, ma quando c'è la possibilità ci provo. Per fortuna ho fatto gol".

SOULE A DAZN

Ma che gol incredibile hai fatto? “Non l’ho visto bene è stato tutto veloce. Ogni volta che riesco vado a calciare. Anche se il mister non vuole. Perché vuole che entriamo col pallone. Ma io volevo provarci”.

Quale è la sensazione dopo queste vittorie? “Positiva, giochiamo bene e ce la giochiamo con tutti. Abbiamo fatto bene in Champions e campionato. Ora le prossime tre saranno fondamentali per passare il turno”.

Quante persone vi fermeranno per caricarvi in vista del derby? “Il derby sarà il doppio più bello perché stiamo tutti e due in alta classifica. Ma prima abbiamo il Bologna: dobbiamo pensare a quel match”.