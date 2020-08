Roma, scatta il piano Friedkin e nuova stagione al via il 27 agosto. Pastore sarà operato all’anca

L’era Pallotta volge al termine e lo fa senza titoli. L’eliminazione di ieri in Europa League chiude anche la stagione mancando l’obiettivo di inizio anno: l’accesso in Champions, ma la speranza della Roma è comunque di guardare al futuro con ottimismo visto il cambio societario ormai imminente. Il 27 agosto, data del raduno a Trigoria per preparare il prossimo campionato, dovrebbe esser stato già sancito il closing tra Pallotta e Friedkin. C’è addirittura chi giura che i nuovi proprietari possano essere nella Capitale già tra dieci giorni, ma ancora nulla è certo. Di sicuro c’è che il primo allenamento dopo le vacanze sarà il 28 di questo mese e difficilmente ci sarà Pastore, il quale non rescinderà il contratto ma verrà operato a Barcellona per risolvere definitivamente un problema all’anca. Il 29 agosto poi è previsto il rompete le righe per i nazionali che raggiungeranno le rispettive selezioni per gli impegni nelle gare amichevoli e in Nations League. Fonseca dunque lavorerà a ranghi ridotti e a disposizione avrà tre settimane per preparare una nuova stagione che dovrebbe scattare il 19 settembre.

Da Ryan ai ritorni di Totti e De Rossi: tutte le mosse di Friedkin

La nuova stagione poi sarà la prima di Dan Friedkin e il lavoro da fare è già molto. Entro il 17 agosto dovrebbe concretizzarsi il closing e il management giallorosso subirà una vera e propria rivoluzione. Ryan Friedkin, ad esempio, dovrebbe trasferirsi nella Capitale per assumere un ruolo simile a quello di Zhang jr. all’Inter, mentre nel board giallorosso entrerebbe anche Marc Watts, autentico braccio destro del futuro proprietario. Smentita , invece, la notizia di un ingresso nel CdA di Andrea Leone, noto produttore romano e figlio del famoso regista Sergio. Baldini con ogni probabilità uscirà di scena, mentre sono da valutare ancora le posizioni di Fienga e Baldissoni con quest’ultimo che potrebbe rimanere come consulente per lo stadio. Andrà risolta poi la situazione del diesse perché dopo il licenziamento di Petrachi il posto è rimasto vacante. Il sogno si chiama Paratici, ma sono stati anche sondati i profili di Sabatini, Burdisso e Pradè. Una volta individuato il diesse il primo obiettivo poi sarà sistemare i conti tagliando sul monte ingaggi grazie alla cessioni di diversi esuberi (se ne contano circa 14). Friedkin, però, non pensa solo all’immediato (come testimonia l’idea di uscire dalla Borsa). Nel lungo termine sarebbe orientato a riportare Totti e De Rossi dentro Trigoria, quest’ultimo con un ruolo tecnico come potrebbe essere l’allenatore delle giovanili.

Pedro, Smalling e un terzino: ecco i colpi del prossimo mercato

A proposito di giovanili, la Roma ha chiuso due colpi per la squadra di Alberto De Rossi, entrambi difensori classe 2002 che rinforzeranno il pacchetto arretrato giallorosso. Stiamo parlando di Feratovic e Javier Vicario, rispettivamente del NK Bravo e Numancia. La prima squadra anche dovrà sistemare la difesa e il primo obiettivo sarà riportare Smalling nella Capitale. Qualora non si raggiungesse l’obiettivo si virerebbe su un profilo simile come quello di Vertonghen, mentre un altro colpo potrebbe essere fatto sulla fascia destra per completare il pacchetto di terzini della prossima stagione. Pedro, invece, va solo aspettato dopo l’intervento alla spalla di qualche giorno in seguito all’infortunio nella finale di FA Cup. Si chiude poi anche il caso Veretout. Il centrocampista, squalificato in Europa League, non era partito con la squadra per la Germania e ne ha approfittato per fare un salto a Napoli per ritirare una macchina e incontrare il suo agente. Lo stesso che poi ha smentito di incontri avvenuti con Giuntoli: “Le voci messe in giro sono vergognose, Jordan sta bene e vuole restare nella Capitale”. Vicenda chiusa.