Veretout-Napoli, l’agente furioso a FR: “Voci vergognose, sta bene alla Roma e vuole restare”

Jordan Veretout non si muove dalla Roma. Da ieri il centrocampista francese è entrato al centro di un piccolo giallo di mercato. Secondo alcune indiscrezioni lui e il suo agente avrebbero cenato insieme al ds del Napoli Giuntoli. Mario Giuffredi, il procuratore del numero 21 romanista, intercettato da Forzaroma.info ha voluto mettere in chiaro la situazione: “Con il Napoli non c’è nulla. La storia che hanno montato è una vergogna. Veretout sta bene alla Roma e vuole restare ai giallorossi. Non c’è stato nessun incontro con Giuntoli” ha tuonato. “Io sono di Napoli e quindi capita che i miei assistiti vengano a trovarmi – ha continuato Giuffredi -. Jordan doveva ritirare una macchina da tre mesi e ha approfittato della squalifica per venire a prenderla. Non c’è altro dietro. A cena non abbiamo visto nessuno. Se un giorno dovessimo decidere di andare via dalla Roma parleremo prima con loro. I giallorossi si sono comportati sempre bene”.