Roma, doppio colpo per la Primavera: ecco Feratovic e Javier Vicario

Il mercato inizierà il prossimo primo settembre, ma la Roma in questi giorni sta comunque piazzando alcune operazioni di contorno. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, i giallorossi si sono assicurati le prestazioni di Amir Feratovic. Il classe 2002, che di ruolo fa il difensore centrale. Il calciatore arriva dall’NK Bravo e in Slovenia è considerato un assoluto talento. E’ ormai stabilmente in nazionale Under 19, forte fisicamente ed è di piede mancino. E’ stato cercato anche dal Verona (dove è finito Cetin), ma alla fine a vincere il duello sono stati i giallorossi.

I colpi in prospettiva, però, non finiscono qui e la Roma avrebbe chiuso anche per un altro 2002, Javier Vicario (difensore centrale) in arrivo dal Numancia. Il ragazzo ha firmato poco fa il contratto che lo legherà ai capitolini e martedì sono fissate le visite mediche. Su di lui era vivo l’interesse di Real Madrid e Valencia.