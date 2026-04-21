Tra le condizioni poste da Gasperini per restare e continuare la sua avventura alla Roma c'è anche il mercato. Più fiducia e un DS che probabilmente non sarà Ricky Massara - con il quale non c'è mai stata grande intesa. Sono tanti i giallorossi che lasceranno Trigoria a zero e fino a fine agosto ci sarà bisogno di cambiare molto in quasi ogni reparto. Vediamo, quindi, come potrebbe essere la Roma del prossimo anno - in caso di conferma di Gasp - tra addii, conferme e possibili acquisti.

La difesa

Iniziando dalla permanenza di Mile(forse il più appetibile dei giallorossi sul mercato europeo), la Roma dovrànel reparto arretrato.è cresciuto molto in questi mesi trovando sempre più spazio,(con o senza rinnovo) rimarrà almeno per un altro anno, così come Mario- che forse potrebbe finire in seconda linea. Al centro - escludendo la cessione di Evan- la riserva sarà, che ha comunque attirato interesse dalla Premier League e cercherà più minuti. Gasp vuole almeno due giocatori per ogni ruolo (i cosiddetti "slot") e i giallorossi avranno quindi bisogno di almeno un innesto: tra i nomi rimangono quelli diin uscita dall'OM,del Parma o Jhon- che potrebbe lasciare il Bologna ad un anno dalla scadenza.

Il centrocampo

Forse non come in attacco, ma anche aandranno prese decisioni importanti. Manu, apparso meno brillante rispetto allo scorso anno, può essere il(affare da 40-45 milioni) per rientrare nei paletti del FFP e su di lui ci sono diversi club tra cui l'Inter.dovrà guadagnarsi più spazio,- così come Mancini - dovrebbe rimanere per un altro anno ed, a meno di un addio anticipato, cercherà di conquistare Gasp dopo gli ultimi mesi in cui è sembrato irriconoscibile al ritorno dalla Coppa d'Africa. Unadel marocchino non è del tutto esclusa, ma venderlo in estate potrebbe portare a unache la Roma deve evitare ad ogni costo. Ipotizzando un solo addio tra Koné ed El Aynaoui, ci sarà bisogno comunque di: tra i nomi ci sonodel Bayern Monaco e- mentrerimane il sogno.

Gli esterni

Una zona del campo fondamentale neldidove la Roma ha praticamente solotornerà al Liverpool,andrà probabilmente via a zero (dopo le elevate richieste per il rinnovo) enon ha mai convinto del tutto. Purtroppo c'è ancora da stabilire quando e come tornerà, e per questo serviranno (almeno) due innesti. Per sistemare laGasp guarda al suo ex vivaio: uno degli obiettivi rimane, esterno classe 2003 dell'Atalanta (la sua valutazione si aggira sui 15 milioni). Tra le idee in Italia c'è anche, mentre all'estero piste(quest'anno 2 gol e 10 assist con l'Utrecht) e Ryanin scadenza col Fulham. Anche qui: il miraggio è, ma sul gioiello classe 2005 c'è il Barcellona oltre alle big italiane.

L'attacco

È da luglio, o forse anche prima del suo arrivo, chespinge per una vera e propriain attacco. Paulonon è mai stato così lontano dalla Roma (un prolungamento ora appare difficile, se non impossibile) e andrà via a zero. Destino simile per, che potrebbe comunque rimanere a fronte di una riduzione dell'ingaggio.vuole rapidità, gamba e dribbling: all'identikit - per ora - risponde solo Donyell. L'olandese sarà una delle colonne dalla quale ripartire e con lui ci saranno anche Matie Robinio(in dubbio la permanenza di, anche se fin qui non ha deluso). E torniamo, quindi, alla solita cantilena: serve un esterno/trequartista sinistro di piede destro. Antonioè il sogno, Kerim Alajbegovic l'obiettivo e Julianil colpo a parametro zero. Sulla lista rimane anche Mathys, classe 2005 del Tottenham che potrebbe lasciare gli Spurs, e Victor Munoz dell'Osasuna (per cui la Roma ha già presentato un'offerta).

Accontentare Gasperini non sarà facile, sia a livello economico che sportivo, ma per cambiare davvero e uscire (finalmente) dal limbo del sesto posto non c'è altra scelta. Questa - a meno di sorprese - sarà la Roma del prossimo anno - dove gli slot vuoti andranno colmati con profili adatti alle richieste del tecnico: