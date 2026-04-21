Tra le ultime giornate di campionato e le vicende extra campo che continuano a tenere in apprensione l’ambiente, la Roma guarda già al futuro. Il club giallorosso è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rinforzare e allargare una rosa che, numeri alla mano, ha mostrato diverse criticità, soprattutto nel reparto offensivo. In cima alla lista di Massara c’è Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen.

Dai primi calci in Germania al Mondiale da possibile protagonista

Alajbegovic nasce a Colonia, in Germania, il 21 settembre 2007, in una famiglia dalla forte tradizione calcistica. Il padre e il cugino infatti, hanno giocato da professionisti pur senza raggiungere palcoscenici di primissimo livello. A prendersi il ruolo di calciatore della famiglia è stato però proprio Kerim, che negli ultimi mesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club europei. L’ultimo motivo, ahinoi, riguarda l’eliminazione dell’Italia dal prossimo Mondiale. Alajbegovic è stato tra i migliori in campo nonostante l’ingresso a inizio ripresa, trasformando anche il terzo rigore nella lotteria finale. Facendo un passo indietro, la sua voglia di emergere nel calcio dei grandi si era vista già molto presto. A 14 anni lascia il settore giovanile del Colonia per trasferirsi al Bayer Leverkusen, dove rimane fino alla scorsa stagione. In estate il passaggio al Salisburgo, club nel quale è definitivamente sbocciato: 12 gol e 4 assist in 39 presenze. La società della galassia Red Bull lo aveva acquistato per 2 milioni di euro, ma il Leverkusen ha mantenuto un diritto di recompra fissato a 8 milioni (già virtualmente esercitato). Il suo futuro però resta un rebus. Le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno attirato l’interesse di diversi club, italiani e non. Tra questi c’è anche la Roma, che può contare su due sponsor d’eccezione.

La Roma vuole anticipare la concorrenza

Di un possibile approdo di Alajbegovic a Trigoria si parla ormai da tempo, e nelle ultime ore è arrivato un ulteriore indizio dai social. Ieri il padre e procuratore del calciatore era nella Capitale e ha pranzato con Miralem Pjanic, idolo di Kerim e grande ex giallorosso. Al centro delle discussioni ci sarebbe stato proprio il futuro del 19enne, considerato ormai pronto per il salto di qualità. Pjanic sta facendo da intermediario nella trattativa, che al momento non appare però semplice, anche per via dell’interesse di altre squadre tra cui Milan e Napoli. Oltre all’ex centrocampista, la Roma può contare anche su un altro grande sponsor: Edin Dzeko. L’ex numero 9 giallorosso ha vissuto nella Capitale i momenti più importanti della sua carriera e, da capitano della Bosnia (della quale Alajbegovic è diventato il più giovane marcatore di sempre), potrebbe avere un ruolo significativo nella scelta. La Roma vuole provare ad accelerare per anticipare la concorrenza, anche in vista del Mondiale che potrebbe trasformarsi nel definitivo trampolino di lancio per Alajbegovic. Il talento non manca, così come il carattere e lo si vede anche in campo vista la sfrontatezza con cui punta l’uomo e cerca il dribbling contro qualsiasi avversario. Per questo il club giallorosso vuole muoversi in anticipo, provando ad avvicinarsi alla richiesta del Bayer Leverkusen, che valuta il giocatore circa 20 milioni di euro. Lo spazio in rosa ci sarebbe, anche alla luce dell’ormai certo ritorno di Zaragoza al Bayern Monaco. Alajbegovic andrebbe a occupare proprio quella casella che, con o senza Gasperini e soprattutto senza El Shaarawy, resta uno dei principali punti deboli dell’attacco romanista.