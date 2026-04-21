La Roma continua a lavorare sull’attacco del futuro e il profilo ricercato sembra ormai definito. Massara infatti, oltre ad Alajbegovic, punta con decisione anche su Victor Muñoz, esterno destro classe 2003 dell’Osasuna. Secondo quanto riportato dal noto programma televisivo spagnolo El Chiringuito, i giallorossi avrebbero già presentato un’offerta molto importante al giocatore e al suo entourage. Muñoz però si è preso del tempo prima di dare una risposta, dal momento che il suo futuro resta ancora tutto da definire. Nato a Barcellona e cresciuto nel settore giovanile blaugrana, nelle ultime stagioni ha vestito anche la maglia del Real Madrid, che mantiene su di lui un diritto di recompra. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare in Spagna, con il Barcellona come prima scelta. I Blancos, però restano in vantaggio grazie all’accordo stipulato con l’Osasuna la scorsa estate. Il club di Pamplona infatti, è tenuto a informare il Real Madrid di eventuali offerte ricevute per il giocatore, concedendo ai Blancos 48 ore di tempo per decidere se intervenire. La Roma, dal canto suo, resta molto interessata e sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Muñoz in questa stagione è diventato uno dei punti fermi dell’Osasuna, disputando praticamente tutte le partite ufficiali (ha saltato soltanto due gare di Coppa del Re) e mettendo a referto 6 gol e 5 assist. L’esterno ha anche esordito con la nazionale maggiore spagnola nelle recenti amichevoli contro Egitto e Serbia, trovando subito la via del gol.

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