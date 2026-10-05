Di meteore a Roma ne sono passate tante. Alcune sono rimaste nell'immaginario collettivo, altre meno. È il caso di Carles Perez, attaccante esterno spagnolo che nella capitale ha pure trovato parecchio spazio con 76 presenze e 8 gol segnati tra il 2020 e il 2022 quando alzò anche la Conference League. Con pochi meriti a dire il vero visto che Mourinho lo bocciò dopo la figuraccia col Bodo nel girone senza praticamente più fargli vedere il campo. Non una meteora assoluta quindi. Fatto sta che dopo la partenza da Roma Perez, arrivato sotto la gestione Petrachi per 13 milioni dal Barcellona, ha conosciuto una flessione importante. Buona la prima stagione al Celta Vigo, poi però poca roba. La cessione in prestito al Getafe (3 gol) poi quella all'Aris Salonicco dove ha giocato col contagocce. Anche a causa di un infortunio decisamente particolare. Lo spagnolo è ricoverato, infatti, in ospedale in gravi condizioni a causa di un forte morso subito vicino ai genitali da parte di un cane.

Secondo quanto si è appreso da fonti greche, Carles Perez stava passeggiando con il proprio cane, quando l'animale è stato attaccato da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone. L'attaccante sarebbe intervenuto per difendere il suo e in questa circostanza sarebbe stato morso, rimediando una ferita all'inguine sulla quale sono stati applicati sei punti di sutura. Alla fine di quella stagione Carles tornerà al Celta Vigo, ma qui non c'era spazio. Così ha accettato la proposta del Girona in serie B spagnola. E l'inizio stagione non sta andando affatto male: 2 gol e 1 assist in cinque partite con l'ex squadra di Dovbyk. Forse un nuovo inizio per il 28enne cresciuto nel Barça e mai davvero sbocciato.