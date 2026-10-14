Mou e il siparietto con il giornalista spagnolo: "Attento, alcuni tassisti sono laziali"

Mourinho di nuovo all'Olimpico, per prendersi l'affetto e l'abbraccio dei romanisti che non sono più riusciti a salutarlo da quel gennaio 2024. Il ritorno casalingo in Champions della Roma non poteva essere più romantico, ma anche Gasperini ieri ha voluto riportare l'attenzione su un match fondamentale per le ambizioni dei giallorossi. "Mourinho merita il riconoscimento della gente, poi però inizierà la partita e i tifosi tiferanno esclusivamente per la propria squadra", queste le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa. Roma-Real Madrid sarà - ancora una volta - Gasp contro Mourinho: ecco i tre aspetti che decideranno il big match dell'Olimpico.

La Roma può imparare da Inter e Villarreal

E non perché le due squadre abbiano battuto, ma perché hanno sbagliato troppo e concesso ai Blancos quello che amano fare:. Il Real non pressa ferocemente come Como o Barcellona, ma sa come far male suglidegli avversari. In Spagna la squadra di Mourinho è prima per(già 17 in 8 partite) e anche l', nonostante una partita giocata costantemente, ha subìto i due gol su due errori grossolani di Bisseck e Martinez.

Per la Roma, che non ama (eufemismo) giocare orizzontalmente, lo spartito potrebbe somigliare a quello del primo tempo contro l'Atalanta: possesso, gioco sugli esterni - sfruttando i cambi di gioco - e tanto spazio per i trequartisti sia al limite dell'area che tra terzino e centrale. Con il 4-4-2 del Real Madrid senza palla, la partita può essere molto più equilibrata di quanto ci si aspetti. Soprattutto se dall'altra parte i giallorossi saranno attenti nel difendere le transizioni dei fenomeni di Mou.

Questo può essere lo schieramento delle due squadre con la Roma in possesso

Le marcature su Mbappé, Bellingham e Vinicius

Il, come tutte le squadre di Mourinho,poco matantissimo soprattutto grazie ai fuoriclasse che ha davanti: la maggior parte dei gol in questo inizio di stagione sono arrivati dalle iniziative di(il più decisivo e fondamentale dei Blancos) oltre ovviamente ai contropiedi diche spesso sembrano giocare un altro sport. Ladovrà essere impeccabile nelleuna volta persa palla (comeche contro il Como ha annullato Douvikas), mentredovranno dare una mano alla difesa limitando quanto più possibile- il francese è l'unico a potercon l'inglese o la sua velocità in campo aperto.

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Poca solidità dietro: Malen e Dybala possono far male a Mourinho

E se persi tratta di una mini-pausa, quello di Dybala è un vero e proprio digiuno : la Joya non segna addirittura. Un'infinità per uno come lui. Il, fin qui, hatroppo in difesa nonostante un approccio moltoe nessun(Konaté-Huijsen o Konaté-Rudiger) è sembrato irresistibile - sono giàin Liga. Per questopotrà dare tanto fastidio alla difesa dei Blancos con i suoie la sua, mentre- che avrà spazio per ricevere tra difesa e centrocampo - dovràcon i suoi colpi di genio in una partita che, come suggerisce anche il logo della, verrà sicuramente decisa dalle