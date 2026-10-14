Un duello tra i gli allenatori che hanno scritto le ultime pagine di storia giallorossa. Il ritorno in Champions all'Olimpico tra scelte e chiavi tattiche
Mou e il siparietto con il giornalista spagnolo: "Attento, alcuni tassisti sono laziali"
Mourinho di nuovo all'Olimpico, per prendersi l'affetto e l'abbraccio dei romanisti che non sono più riusciti a salutarlo da quel gennaio 2024. Il ritorno casalingo in Champions della Roma non poteva essere più romantico, ma anche Gasperini ieri ha voluto riportare l'attenzione su un match fondamentale per le ambizioni dei giallorossi. "Mourinho merita il riconoscimento della gente, poi però inizierà la partita e i tifosi tiferanno esclusivamente per la propria squadra", queste le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa. Roma-Real Madrid sarà - ancora una volta - Gasp contro Mourinho: ecco i tre aspetti che decideranno il big match dell'Olimpico.
La Roma può imparare da Inter e VillarrealE non perché le due squadre abbiano battuto Mourinho, ma perché hanno sbagliato troppo e concesso ai Blancos quello che amano fare: sfruttare gli errori in costruzione. Il Real non pressa ferocemente come Como o Barcellona, ma sa come far male sugli errori tecnici degli avversari. In Spagna la squadra di Mourinho è prima per tiri in porta dopo recuperi alti (già 17 in 8 partite) e anche l'Inter, nonostante una partita giocata costantemente nella metà campo avversaria, ha subìto i due gol su due errori grossolani di Bisseck e Martinez.
Per la Roma, che non ama (eufemismo) giocare orizzontalmente, lo spartito potrebbe somigliare a quello del primo tempo contro l'Atalanta: possesso, gioco sugli esterni - sfruttando i cambi di gioco - e tanto spazio per i trequartisti sia al limite dell'area che tra terzino e centrale. Con il 4-4-2 del Real Madrid senza palla, la partita può essere molto più equilibrata di quanto ci si aspetti. Soprattutto se dall'altra parte i giallorossi saranno attenti nel difendere le transizioni dei fenomeni di Mou.
Le marcature su Mbappé, Bellingham e ViniciusIl Real Madrid, come tutte le squadre di Mourinho, costruisce poco ma crea tantissimo soprattutto grazie ai fuoriclasse che ha davanti: la maggior parte dei gol in questo inizio di stagione sono arrivati dalle iniziative di Bellingham (il più decisivo e fondamentale dei Blancos) oltre ovviamente ai contropiedi di Mbappé e Vinicius che spesso sembrano giocare un altro sport. La Roma dovrà essere impeccabile nelle marcature preventive una volta persa palla (come Ndicka che contro il Como ha annullato Douvikas), mentre De Roon e Koné dovranno dare una mano alla difesa limitando quanto più possibile Bellingham - il francese è l'unico a poter reggere fisicamente il duello con l'inglese o la sua velocità in campo aperto.
Poca solidità dietro: Malen e Dybala possono far male a MourinhoE se per Malen si tratta di una mini-pausa, quello di Dybala è un vero e proprio digiuno: la Joya non segna addirittura dal 18 gennaio. Un'infinità per uno come lui. Il Real Madrid, fin qui, ha sofferto troppo in difesa nonostante un approccio molto conservativo e nessun duo (Konaté-Huijsen o Konaté-Rudiger) è sembrato irresistibile - sono già 8 i gol concessi in Liga. Per questo Malen potrà dare tanto fastidio alla difesa dei Blancos con i suoi movimenti e la sua rapidità, mentre Dybala - che avrà spazio per ricevere tra difesa e centrocampo - dovrà illuminare con i suoi colpi di genio in una partita che, come suggerisce anche il logo della Champions, verrà sicuramente decisa dalle stelle.
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