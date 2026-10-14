La Roma sogna. E perché non dovrebbe. La squadra di Gasp ha fatto un avvio super e non ha ancora perso: nemmeno una sconfitta tra campionato e Champions. La speranza del tecnico è continuare così. Anche stasera, contro il Real. Non sarà semplice. Ma c'è Dybala a guidare i sogni giallorossi. Paulo è ancora il diamante più luccicante della Roma. Qualità e tecnica sono solo alcune delle caratteristiche che danno una spinta in più alla squadra. Manca un dettaglio, però. Forse insignificante, ma dipende dai momenti. A Paulo manca il gol. E gli manca parecchio. Abituato a numeri top, Dybala non riesce più a trasformare la sua qualità in rete. Con Malen che segna a ripetizione il problema non si nota. Si nota quando anche l'olandese rimane a secco. A Como la Joya ha avuto una grande occasione. Mancata. Divorata. Ma i campioni colpiscono quando serve. Contro il Real Madrid, in una sfida stellare, i top danno qualcosa in più. È il caso di Dybala, che proverà a tornare al gol all'Olimpico con una magia delle sue. I tifosi vogliono tornare a intonare il suo nome e a gridare per un suo gol. Paulo vuole trasformare il digiuno in un piatto forte da servire a Mou. La Roma è pronta. Dybala anche.