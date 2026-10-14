Dopo l'infortunio di Koné, arriva un'altra tegola per Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso perde anche Paulo Dybala, costretto a lasciare il campo all'intervallo a causa di un risentimento muscolare. La Joya, protagonista di un buon primo tempo, ha alzato bandiera bianca e le sue condizioni saranno da valutare in vista dei prossimi impegni. Al suo posto è entrato Rodrigo Mora, che torna così in campo dopo esattamente un mese di assenza. L'ultima presenza risaliva infatti al 14 settembre, in occasione della sfida tra Torino e Roma. "Dybala aveva un risentimento sul polpaccio e si era un po' indurito il soleo. Non so che diagnosi ci sarà, quella di Koné sicuramente è più pesante", ha affermato Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post-gara.