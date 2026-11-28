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Mora dal 1' contro il Monza

Il Monza non è il PSG ma la sfida di domani è uno snodo fondamentale per le ambizioni scudetto. Vietato abbassare la guardia. Gasperini ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Balerdi ha smaltito il problema alla caviglia, Rensch e Pellegrini si rivedranno nel 2027. È pronto qualche cambio rispetto alla partita di mercoledì. Mancini è tra quelli che può riposare e da quel lato scalpita Ghilardi. Contro il Monza è pronto a tornare tra i titolari Rodrigo Mora. ll talento portoghese dovrebbe giocare al fianco di Dybala - che spera di tornare a segnare dopo 10 mesi e mezzo di digiuno - visto che Soulé è uscito stremato a Parigi e che all’orizzonte ci sono Bologna, Sporting e Lazio.

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