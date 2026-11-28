Donyell Malen insegue Marco van Basten. Nessun paragone tra i due sia chiaro, ma il centravanti della Roma può entrare nella storia della Serie A. Sono 26 i gol segnati in Serie A da quando è atterrato in Italia e ha cambiato il destino della squadra di Gasperini. Segna sempre o quasi sia in campionato che in Champions League e domani contro il Monza guiderà ancora una volta l'attacco. È ad un passo dall'incredibile record di van Basten che nel 1992 riuscì a segnare 28 reti in un solo anno. Malen è a meno due e avrà a disposizione ben quattro partite per raggiungerlo e superarlo. Prima della pausa natalizia la Roma affronterà - oltre ai brianzoli - Bologna, Lazio e Juventus. Basta una doppietta per entrare nella storia e per Donyell non esistono limiti.