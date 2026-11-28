Meno due settimane al derby della Capitale. Domenica 13 la Roma affronterà la Lazio che oggi ha battuto 1-2 il Torino blindando il primo posto in classifica. Gennaro Gattuso ai microfoni di Dazn nel post gara ha preferito non rispondere alle domande sulla sfida contro la Roma: "Dobbiamo essere bravi a gestire le cinquntamila persone, che fin qui non abbiamo ancora affrontato. E' da da due mesi che mi fanno le stesse domande sulla Roma, pensiamo all'Atalanta. Sempre tre punti sono, non ci danno nessun bonus. Sono curioso di vedere le prossime due partite con l'Olimpico pieno: era un sogno di aver fatto tornare i tifosi allo stadio. Giusto che vengano per applaudire Sarri, glielo farò anche io".