Accanto a lui sono arrivati subito anche Mbappé e Konaté (compagni di nazionale) a consolarlo
La Roma è arrivata all'Olimpico: cori e fumogeni prima della sfida con il Real Madrid
Brutte notizie in casa Roma a soli 15 minuti dall'inizio del match contro il Real Madrid: su un recupero difensivo Manu Koné è rimasto a terra tenendosi dolorante la coscia. Il centrocampista francese è scoppiato in lacrime coprendosi il volto con la maglietta. Accanto a lui sono arrivati subito anche Mbappé e Konaté (compagni di nazionale) a consolarlo. Al suo posto dopo 16' è entrato Niccolò Pisilli, saranno da valutare ora le condizioni del francese che nelle prossime ore svolgerà ulteriori esami per comprendere la natura dell'infortunio e i tempi di recupero.
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