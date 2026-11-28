Tutti pazzi per Balerdi: Boniek e Cobolli ringraziano Balzaretti, la reazione è tutta da ridere

Zibi Boniek, ex giocatore di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. Il vicepresidente Uefa ha parlato del momento

Si parla molto della necessità di avere un esterno di piede sinistro. Chi può essere un profilo adatto? ”Ci sono diversi giocatori appetibili, la Roma forse deve prendere qualche calciatore per allargare la rosa ma al momento è una delle tre squadre che lotterà per lo Scudetto insieme a Lazio e Inter”.

È sorpreso dal rendimento di Mora? ”È un calciatore intelligente dalla tecnica di base eccellente. Nelle partite che contano fa ancora panchina perché deve ancora crescere ma ha davanti a sè un futuro importante”.

Si aspettava un Malen a questi livelli? ”Non se lo aspettava nessuno, neanche la Roma quando lo ha acquistato. Sembra un figlio di Gasperini visto che con il tecnico di Grugliasco fa delle cose straordinarie. Come riceve palla ha la faccia girata verso il portiere e ha chiuso la strada a un profilo interessante come Castro”.

Ha più parlato con i Friedkin? Sono dentro la Roma o per loro è un bussiness? ”No, dalla finale di Budapest non ho avuto l’opportunità di parlarci ma stanno facendo molto bene. Gli americani lavorano dietro le quinte, difficilmente si sentono parlare. Trigoria funziona benissimo, la squadra anche e questo è un merito di questa proprietà”.

C’è il rischio di un down emotivo dopo la gara di Parigi? ”Dal punto di vista psicologico si, è molto più facile giocare con il PSG a Parigi senza i favori del pronostico. Domani la Roma dovrà trovare le motivazioni giuste, se non dovesse arrivare la vittoria ci sarebbe delusione”.

Dybala può essere utile a questa Roma? ”Se sta bene è un uomo che ha creatività e un modo di giocare che innesca tutto il reparto offensivo. Se non avesse dei problemi fisici sarebbe un calciatore da Real Madrid o Barcellona”.