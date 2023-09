Roma, presentata la terza maglia. Per Genova Mourinho ritrova Aouar e Pellegrini

La Roma dopo la delusione del pareggio ottenuto contro il Torino, è ormai prossima ad una nuova difficile trasferta. Giovedì alle 20:45 i giallorossi scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria e Mourinho può sorridere. Lorenzo Pellegrini e Houssem Aouar sono tornati regolarmente in gruppo e saranno della partita. Assenti invece Chris Smalling e Renato Sanches che rimarranno nella Capitale. Quello dell'inglese e del centrocampista portoghese sono solo gli ultimi due infortuni in ordine cronologico. Dall'inizio della preparazione, passando per il campionato e l'Europa League, sono già arrivati 13 problemi muscolari. Sul banco degli imputati ci sono finiti il preparatore atletico Stefano Rapetti e l’addetto al recupero degli infortunati Carlos Lalin. Servirà un cambio di rotta anche in questo lato per raggiungere il quarto posto che al momento dista 5 punti. I giallorossi sono in ritardo in classifica a causa soprattutto del pareggio con la Salernitana e della sconfitta con il Verona. La squadra di Mourinho dovrebbero avere 4.49 punti in più in classifica per un totale di 9.49 con i quali si sarebbe posizionati al quarto posto. Alla prima all'Olimpico, i giallorossi hanno fatto registrare 2.01 expected goals contro gli 0.36 della formazione di Paulo Sousa a fronte però di un 2-2 finale. Discorso analogo per la prima trasferta persa 2-1 al Bentegodi. In quel caso la Roma ha fatto registrare un XG di 2.00, mentre il Verona 0.90. In mattinata poi la Roma ha presentato la sua nuova terza maglia. "Stile moderno, amore eterno", ha scritto il club sui social. È presente il lupetto di Gratton con il contorno giallorosso. I colori del club si trovano anche sulle spalle con le tre strisce classiche dell'Adidas. Le maniche, inoltre, sono contraddistinte da un motivo guilloché ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma.