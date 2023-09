Roma, mattinata di lavoro in vista del Genoa: ok Pellegrini e Aouar. Assente Smalling

La Roma, dopo il pareggio esterno contro il Torino, questa mattina (ore 10:30) è tornata a Trigoria per svolgere il primo allenamento in vista della trasferta di Genova. I giallorossi giovedì affronteranno infatti i rossoblù di Alberto Gilardino reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Lecce. In gruppo Lorenzo Pellegrini e Houssem Aouar che hanno smaltito i problemi fisici e saranno regolarmente della partita. Ancora assente invece Chris Smalling che non partirà con i compagni domani alle 17.20 oltre ovviamente a Renato Sanches ancora alle prese con l'infortunio alla coscia maturato durante la sfida europea contro lo Sheriff.