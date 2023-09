Roma, le disattenzioni costano caro: per gli expected points sarebbe quarta

A causa di un avvio di stagione non è esaltante, la Roma di Mourinho è già costretta ad inseguire le zone alte della classifica. Decisivi infatti sono stati il pareggio interno all'esodio contro la Salernitana oltre alla sconfitta di Verona e i numeri lo confermano. I giallorossi dovrebbero avere 4.49 punti in più in classifica per un totale di 9.49 con i quali si sarebbe posizionati al quarto posto. Davanti solo il Napoli 9.66), la Juventus (10.14) e l'Inter (12.72). Alla prima all'Olimpico, i giallorossi hanno fatto registrare 2.01 expected goals contro gli 0.36 della formazione di Paulo Sousa a fronte però di un 2-2 finale. Discorso analogo per la prima trasferta persa 2-1 al Bentegodi. In quel caso la Roma ha fatto registrare un XG di 2.00, mentre il Verona 0.90.