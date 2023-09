Trigoria, allarme infortuni: già 13 nella Roma. Nel mirino Rapetti e Lanin

La stagione della Roma è iniziata da poco più di un mese e a Trigoria c'è già l'allarme infortuni. Tra preparazione, campionato ed Europa League sono arrivati 13 problemi muscolari per gli uomini di Mourinho. Oltre agli stop di Solbakken e Ibanez (il brasiliano per un trauma contusivo) nel ritiro, nelle settimane seguenti si sono fermati per ben due volte Dybala, Aouar,Renato Sanches e Pellegrini. Inoltre, è ancora out da quasi un mese Smalling e durante la pausa per le nazionali sono stati fermi ai box Mancini e Zalewski. Secondo la Gazzetta dello Sport sul banco degli imputati ci sono finiti l preparatore atletico Stefano Rapetti e l’addetto al recupero degli infortunati Carlos Lalin. Servirà un cambio di rotta anche in questo lato per raggiungere il quarto posto che al momento dista 5 punti.