Roma, presentata la terza maglia firmata Adidas: nera con il lupetto di Gratton

La Roma ha presentato la terza maglia firmata Adidas . "Stile moderno, amore eterno", ha scritto il club sui social. È presente il lupetto di Gratton con il contorno giallorosso. I colori del club si trovano anche sulle spalle con le tre strisce classiche dell'Adidas. Le maniche, inoltre, sono contraddistinte da un motivo guilloché ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma , reinterpretati in chiave contemporanea.

Dietro al colletto un chiaro riferimento agli anni 70. Infatti c'è il simbolo che appariva nelle tessere degli abbonamenti della stagione 1978/1979 : una R con le sfumature arancioni giallo e rosse. La divisa è già in vendita negli store sia fisici che on-line al prezzo di 100€. Nei prossimi giorni si deciderà la gara d'esordio.

