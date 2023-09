Gudmundsson: “La Roma è forte ma giochiamo in casa. Dobbiamo sfruttare l’opportunità”

Albert Gudmundsson , trequartista del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX nella quale ha parlato anche della prossima partita contro la Roma di Mourinho: "Affrontiamo una squadra forte ma giochiamo in casa e questo deve diventare un’opportunità". Questo l'incipit del fantasista islandese che ha poi concluso: "Il Genoa deve costruire la propria forza al Ferraris e i nostri avversari, così come accadeva l’anno scorso, devono avere timore a venire a giocare a Genova".

