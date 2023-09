Roma, Lukaku-Dybala no limits: il Grifone porta bene a entrambi. Mou si affida a loro

La "Lubala" cercherà di illuminare anche Genova e i giallorossi devono trovare la vittoria in trasferta che manca in Serie A da aprile 2023

Daniele Aloisi Collaboratore

Cinque punti in cinque partite non si vedevano dalla stagione 2018/2019, ma la Roma è in crescita e Mourinho dopo la sfida col Torino è apparso fiducioso. Facile immaginare che la serenità di José sia dovuta alla coppia Dybala-Lukaku. Giovedì a Marassi il turnover sarà minimo e la "Lubala" è una certezza. Da quando hanno iniziato a giocare insieme i giallorossi hanno conquistato 7 punti tra campionato ed Europa League. Lo Special One ha espresso parole al miele per entrambi: “Lukaku ci dà un profilo diverso, è tra gli attaccanti più forti. Paulo? Per noi è come Mbappé per il PSG”.

Il quarto posto è ancora distante e da Genova riparte la corsa. La Joya quando vede il 'Grifone' si scatena. Solo contro l’Udinese (10), Dybala ha segnato più gol in A che contro il Genoa (nove in 13 partite). Inoltre, al Ferraris è arrivata la sua prima tripletta nella massima serie. Il suo nuovo compagno di reparto vuole continuare a segnare. Big Rom è già a quota due in campionato e contro i liguri ha il record di partecipazioni attive: otto, frutto di sei gol e due assist. Mourinho si affida a loro e spera che possano causare un ‘Guasto d’amore’ alla squadra di Gilardino.

Lukaku-Dybala: attenti a quei due. Mourinho non può fare a meno di loro — Giovedì a Marassi la Roma deve ottenere necessariamente i tre punti. In attacco Lukaku e Dybala saranno costretti agli straordinari. Belotti nonostante l’ottimo avvio non sta collezionando molti minuti ed è partito fuori con Empoli, Sheriff e Torino. Il Gallo resta un’arma da inserire a gara in corso, ma per vederlo di nuovo titolare bisognerà aspettare la prossima partita. El Shaarawy ha avuto le sue chance, ma il 92 ha sfornato due prestazioni opache. L’ultimo tassello del pacchetto offensivo è Azmoun. L’iraniano ha giocato solamente 7’ nel finale di gara contro i toscani. Lo Special One lo ha definito ‘non ancora pronto’. La "Lubala" cercherà di illuminare anche Genova e i giallorossi devono trovare la vittoria in trasferta che manca in Serie A da aprile 2023 (successo col Torino 1-0).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.