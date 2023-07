Roma, Pinto continua a lavorare per Sanches. Broja al West Ham avvicina Scamacca

Il PSG avrebbe aperto al prestito del centrocampista portoghese, pagando anche parte dello stipendio

Redazione

Non è certamente un mercato facile quello che sta affrontando la Roma e in particolare il direttore Tiago Pinto. I paletti del FFP sono molto stringenti e, senza cessioni che possano liberare spazio alla voce delle spese legate ai calciatori iscritti alla lista A della UEFA, sarà molto difficile acquistare giocatori a titolo definitivo già nell'immediato. In questo senso, i profili su cui si era deciso di puntare per fare cassa erano quelli di Tammy Abraham e Roger Ibanez. Ma l'infortuio al crociato del primo ha complicato notevolmente i piani della società, che si è vista privata di un patrimonio tecnico ed economico non indifferente. L'inglese, infatti, starà fuori almeno fino a gennaio 2024 e l'unica cosa su cui può concentrarsi ora è la riabilitazione, che condivide insieme al compagno Kumbulla, anche lui vittima della rottura del legamento crociato. Discorso totalmente diverso per quanto riguarda il centrale brasiliano. La valutazione molto alta che il club ha sempre dato al calciatore (30/35 milioni) ha portato man mano a far allontanare le poche pretendenti che si erano palesate. Atletico Madrid e Tottenham non mostrano più interesse e dalla Premier le uniche offerte arrivate sono quelle di Fulham e Aston Villa, ma a Trigoria non sono state ritenute sufficienti.

Senza cessioni dunque viene difficile pensare che la Roma possa arrivare a profili come quelli di Morata e Sabitzer, estremamenti onerosi sia per stipendio che per costo del cartellino. Per questo, a centrocampo, Tiago Pinto sta intensificando i contatti col PSG per Renato Sanches, per il quale il club parigino sarebbe incline alla cessione in prestito alle condizioni più favorevoli possibili per la Roma: prestito con diritto di riscatto e stipendio da quasi 6 milioni in parte pagato dal club francese.

E anche per l'attacco, date le richieste molto alte dell'Atletico per la punta spagnola, è tornato di moda il nome di Gianluca Scamacca. Con l'imminente arrivo al West Ham di Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 che andrebbe a infoltire un reparto offensivo già molto ricco numericamente (nelle figure di Ings e Antonio), i giallorossi sperano che il club londinese possa essere più propenso alla cessione in prestito della punta di Fidene, che da tempo ha l'accordo con il club giallorosso e che non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare nella Capitale. La formula ideale potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati risultati sportivi, ma gli 'Hammers' non sono ancora del tutto convinti di lasciarlo partire senza una monetizzazione immediata, dopo aver acquistato l'italiano per oltre 36 milioni poco più di un anno fa.

In ottica mercato, nella giornata odierna si registra anche l'interesse del Granada per Gonzalo Villar. Gli andalusi stanno trattando con la Roma per trovare la soluzione migliore visto che il contratto dello spagnolo va in scadenza a giugno 2024.

Non fa sconti invece il Bologna per Nicolas Dominguez, mezz'ala argentina seguita anche dalla Roma. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, proprio oggi il club emiliano avrebbe rifiutato un'offerta del Fenerbahce per l'argentino di 8 milioni più altri 2 di bonus. I rossoblù infatti, partono da una valutazione minima di 15 milioni.

Svilar: "Voglio giocare e sono pronto per la seconda stagione” Concentrazione e carica a mille in vista della prossima stagione per Mile Svilar, che ha rilasciato una lunga intervista al sito belga GVA: "Sono concentrato al 100% sulla Roma. José è soddisfatto di me, mi sono adattato bene e sto imparando l'italiano".

Continua invece la preparazione dei giallorossi, che in attesa di partire per Algarve il prossimo 22 luglio si apprestano a giocare la seconda amichevole stagionale dopo quella contro il Boreale: a Trigoria arriverà questa volta il Latina di Daniele Donato, squadra che milita attualmente in Serie C. Il fischio d'inizio è in programma alle 10:30. La Roma ritroverà anche una vecchia conoscenza, ovvero Alessio Riccardi passato in nerazzurro lo scorso agosto. Come accaduto contro la Boreale, il match non verrà trasmesso in tv e sarà a porte chiuse.

FRANCESCO BASTIANINI