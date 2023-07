Mercato Roma, nuova pretendente per Villar: il Granada vuole riportarlo in Liga

Oltre al fronte acquisti, la Roma in sede di calciomercato pensa anche alle cessioni. Uno degli esuberi presenti in rosa è Gonzalo Villar e come riportato dal portale spagnolo Relevo, su di lui è molto concreto l'interesse del Granada. I due club stanno trattando per trovare la soluzione migliore visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Per Villar si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo le esperienze con l'Elche (prima di approdare in giallorosso) e con il Getafe dove in due stagioni ha raccolto 26 presenze.