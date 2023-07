Mercato Roma, anche il Fenerbahce su Dominguez: il Bologna rifiuta la prima offerta

Per il centrocampista argentino, seguito anche dai giallorossi, i rossoblu chiedono non meno di 15 milioni

Aumenta la concorrenza per Nicolas Dominguez, mezz'ala del Bologna seguito anche dalla Roma. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, proprio oggi il club emiliano avrebbe rifiutato un'offerta del Fenerbahce per l'argentino di 8 milioni più altri 2 di bonus. I rossoblù infatti, partono da una valutazione minima di 15 milioni. La cifra sarebbe elevata anche per le casse giallorosse ma Pinto vorrebbe sfruttare la scadenza del contratto nel 2024 per ottenere uno sconto.