Mercato Roma, Broja al West Ham può sbloccare l’affare Scamacca

La Roma tifa per Armando Broja. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il West Ham starebbe trattando con il Chelsea per portare alla corte di David Moyes l'attaccante albanese classe 2001. La sovrabbondanza nel reparto offensivo (che comprende anche Ings e Antonio) potrebbe quindi spingere gli Hammers a mettere sul mercato GianlucaScamacca che da tempo ha l'accordo con il club giallorosso e che non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare nella Capitale. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati risultati sportivi anche se a Trigoria non ne sarebbero entusiasti. Pinto non ha mai smesso seguirlo e nei prossimi giorni continuerà a sondare il terreno con il club londinese, non ancora del tutto convinto di lasciarlo partire senza una monetizzazione immediata.