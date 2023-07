Roma, venerdì alle 10:30 la seconda amichevole contro il Latina

Dopo il primo test contro la Boreale, la seconda settimana di ritiro della Roma si concluderà con un'altra amichevole. A Trigoria arriverà questa volta il Latina di Daniele Donato, squadra che milita attualmente in Serie C. Il fischio d'inizio è in programma alle 10:30. La Roma ritroverà anche una vecchia conoscenza, ovvero Alessio Riccardi passato in nerazzurro lo scorso agosto. Come accaduto contro la Boreale, il match non verrà trasmesso in tv e sarà a porte chiuse.