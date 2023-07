Svilar: “Mourinho è speciale. Voglio giocare e sono pronto per la seconda stagione”

Le sue parole: "Sono concentrato al 100% sulla Roma. José è soddisfatto di me, mi sono adattato bene e sto imparando l'italiano"

Mile Svilar ha rilasciato una lunga intervista al sito belga GVA. Il portiere della Roma ha parlato della sua prima stagione in giallorosso e di José Mourinho. Queste le sue parole:

Sulla sua prima stagione alla Roma."Non è stata una stagione facile. Soprattutto i primi sei mesi, ho avuto difficoltà ad adattarmi. Io e la mia ragazza non riuscivamo a trovare una casa, quindi abbiamo vissuto in un hotel per tanto tempo. Non mi sentivo completamente a mio agio e una cosa del genere ha un impatto sul campo. Gli allenatori parlano portoghese e Rui Patricio. Quindi l'integrazione è andata senza intoppi. Nel frattempo, parlo anche abbastanza bene l'italiano – la mia sesta lingua (sorride ndr) – e abbiamo una bella casa a 25 minuti dal centro sportivo, quindi va tutto bene. Sono pronto per la mia seconda stagione".

Sulla possibilità di diventare il titolare della Roma. "Non ne ho ancora parlato con nessuno, quindi non ne ho davvero idea. Vedremo. Ma il Mile di oggi è molto meno impaziente di quanto non fosse sei anni fa. Non ho intenzione di dire che rimpiango le mie scelte, ma sono maturato. Ho elencato tutto quello che è successo nella mia carriera".

In Portogallo hai giocato solamente 23 partite."Ma non penso che siano cinque anni persi. Niente affatto. Il Benfica è un club immenso. Lì ho sperimentato cose che non avrei mai potuto sperimentare in Belgio. Naturalmente avrei preferito giocare 150 partite con la prima squadra invece di una settanta con le riserve in seconda divisione. Ma sono migliorato comunque, sia mentalmente che atleticamente".

Il tuo sogno era di giocare al Chelsea o al Real Madrid?"Ho capito. Vuoi vedere cosa posso fare? Spero anche che lo vedrete presto, perché ovviamente voglio giocare. Anche la Roma non è male, non solo quei club di cui parli. Non gioco molto, ma quando gioco, lo faccio davanti a 65.000 persone. Allo stadio Olimpico in termini di tifoseria, questo club non è inferiore alla Juventus o al Napoli".

Sulle parole di Mourinho dopo Manchester United-Benfica."Un momento bellissimo. Questo significava qualcosa allora. E qui ho notato che mister Mourinho è davvero speciale. Non solo in termini di conoscenza del calcio, ma anche come persona, è di prim'ordine. Sa quando arrabbiarsi, ma non credo che a nessuno nel club non piaccia. Sento anche che è soddisfatto di me. Mi alleno bene, il mio comportamento è ottimo".

Su un possibile trasferimento all'Anversa."Ha senso, ma non è mai stata un'opzione. Nemmeno ora. Sono concentrato al cento per cento sulla Roma. Anche se ammetto che mi piacerebbe giocare ad Anversa un giorno, se necessario alla fine della mia carriera. Amo la città e ci ha giocato mio padre. Vedrò la Supercoppa".