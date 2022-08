Roma partenza Special, 10 punti in 4 gare: non accadeva dal secondo anno di Garcia

Una partenza Special, come non si vedeva da anni. Grazie alla netta vittoria sul Monza, la Roma ha ritrovato i gol e i tre punti in classifica. La formazione giallorossa si gode, almeno fino a questa sera, il primato in classifica con 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato. Traguardo che può sembrare scontato, visto anche il tenore delle avversarie (Salernitana, Cremonese e Monza), ma che a Trigoria non si registrava dalla stagione 2014/15, quando alla guida dei giallorossi c'era Rudi Garcia. In quel caso, dopo quattro giornate, i giallorossi avevano portato a casa il bottino pieno, 12 punti ma i numeri sono sostanzialmente gli stessi: 7 gol fatti (contro i 6 di quest'anno) e un solo gol subito (proprio come oggi). Mourinho è riuscito a registrare una difesa che nelle ultime sette stagioni non era mai riuscita a scendere sotto i quattro gol subiti nello stesso numero di partite. La crescita esponenziale di Ibanez e uno Smalling formato Superman, stanno permettendo allo Special One di gestire le partite senza grandi paure e il solo gol subito, tra l'altro su calcio di punizione, ne è la conferma.