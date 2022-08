Rui Patricio blinda la porta: 25 clean sheet con la Roma e supera Alisson in Serie A

Il portoghese è partito bene anche in questo inizio di campionato, collezionando numeri da Fantacalcio

Un altro clean sheet. L'ennesimo, anzi il venticinquesimo in un anno. Dopo le vittorie senza subire gol con Salernitana e Cremonese (in mezzo c'è l'1-1 di Torino contro la Juve) è arrivato anche il terzo clean sheet stagionale per Rui Patricio contro il Monza. In Italia nessuno ha fatto meglio, in Europa lo superano solo i portieri di Villarreal e Bilbao. L'estremo difensore portoghese ha trasmesso sicurezza e affidabilità da subito nel suo ruolo, confermando l'investitura di Josè Mourinho: "Rui è Rui, ha giocato più di cento partite con la mia nazionale, ha fatto 4-5 anni nella Premier. Rui è stabilità". Lo ha confermato a Tirana in finale, lo ha ribadito anche in questo inizio campionato collezionando numeri da Fantacalcio.

Porta blindata con il portoghese

Rui Patricio ha tenuto la porta giallorossa inviolata per 25 volte da quando è arrivato nella Capitale. Mourinho l'ha schierato titolare praticamente sempre, 5220' minuti giocati in 58 partite ufficiali tra campionato e coppe, a parte la trasferta di Sofia con il Cska in Conference League. Per ora, l'estremo difensore portoghese ha chiuso la porta della Roma nel 43% delle sfide disputate. In Serie A, dopo aver registrato 0 gol subiti anche contro il Monza, è arrivato a quota 18 clean sheet in 42 gare. Rui ha superato il collega Alisson, che nella sua esperienza capitolina aveva tenuto la porta inviolata 17 volte in 37 match. Il prossimo obiettivo dell'ex Wolverhampton è ad un solo clean sheet di distanza, 26 totali con la maglia giallorossa come il brasiliano, che ha impiegato 66 partite per raggiungere quel traguardo.

In questa stagione, Rui Patricio non ha incassato reti in 3 partite su 4. I portieri delle altre big del campionato, per adesso, gli stanno dietro. Maignan ha ottenuto 2 clean sheet con il Milan, gli stessi di Meret (Napoli) e Musso (Atalanta). Fermi a 1 ci sono Handanovic (Inter) e Provedel (Lazio). Szczesny, per colpa dell'infortunio, ha giocato solo Juve-Roma 1-1, al suo posto si è comportato bene Perin che ha mantenuto la porta inviolata in 2 sfide. Nella sua carriera il portoghese ha alzato la saracinesca davanti agli avversari 244 volte in 651 gare con i club e 50 con la Nazionale in 104 match. Il calendario della Roma è fitto d'impegni con 5 gare in 15 giorni. Dall'Udinese (4 settembre ore 20:45) al big match con l'Atalanta (18 settembre ore 18), in mezzo la trasferta di Empoli e le due gare del Gruppo C di Europa League con Ludogorets e HJK Helsinki. Non mancheranno, quindi, le occasioni al classe '88 per migliorare i suoi numeri.

