Sarà una Roma d'attacco. Gasperini vuole più soluzioni possibili nel reparto offensivo per aggredire al meglio la Champions. Ma una grande squadra si costruisce anche partendo dalle certezze. E la difesa, oggi, è una delle basi più solide della rosa giallorossa. La scorsa stagione lo ha dimostrato. La Roma ha chiuso con la seconda miglior difesa del campionato, dietro soltanto al Como di Fabregas. Mancini, Ndicka ed Hermoso hanno garantito affidabilità e continuità. Ma non basta. Con tre competizioni da affrontare serviranno alternative all'altezza e una rotazione più ampia. Per questo gli occhi di Trigoria sono puntati anche sul Brasile.

Secondo quanto riportato da Gaucha Esportes, la Roma avrebbe inviato alcuni osservatori per seguire da vicino Viery, giovane difensore del Gremio. Un profilo che piace e che viene monitorato con attenzione. La concorrenza, però, è folta. Sul brasiliano ci sono anche Brighton, Newcastle, Tottenham e il Sunderland dell'ex ds giallorosso Ghisolfi. E non solo. In Italia si sarebbero mosse anche Fiorentina e Juventus, ma le prime offerte sarebbero state respinte. La richiesta del Gremio è chiara: 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Al momento non c'è una trattativa avanzata. Ma il nome di Viery è destinato a restare sul taccuino della Roma.