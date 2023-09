Roma, partenza da incubo. Dodici giallorossi convocati in nazionale. Solbakken saluta

Un avvio peggiore di questo non si registrava dal 1950. Concessi tre giorni di pausa dagli allenamenti, poi le partenze per gli impegni nazionali. Il norvegese ufficiale all'Olympiakos

In mattinata è arrivata anche la notizia dell’ ufficialità circa il trasferimento di Solbakken all’Olympiako s . Ad annunciarlo è stata la stessa squadra ellenica con un comunicato sul proprio sito. L'ex Bodo lascia i giallorossi in prestito con diritto di riscatto (fissato a 10 milioni più 15% sulla rivendita ).

Presentato il calendario di Europa League. Spalletti sceglie Cristante per la Nazionale

Nonostante un avvio da dimenticare, la Roma adesso deve anche pensare al nuovo cammino in Europa League. Dopo i sorteggi di ieri, oggi è stato comunicato il calendario delle partite del girone: Sheriff-Roma (21 sett. h 18:45), Roma-Servette (5 ott. h 21), Roma-Slavia Praga (26 ott. h 21), Slavia Praga-Roma (9 nov. h 18.45), Servette-Roma (30 nov. h 21) e Roma-Sheriff (14 dic. h 18:45). Inoltre le convocazioni di ieri diramate dal nuovo ct della nazionale Spalletti hanno evidenziato la scelta del tecnico di far partire anche Cristante su cuiha anche speso alcune parole molto positive: “Il regista può avere diverse caratteristiche; Cristante lo sta facendo in maniera splendida e ha quella fisicità che ti può aiutare in una parte della partita.”