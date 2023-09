Roma, fascia vietata: contro il Milan zero cross azzeccati su 11 tentativi

Se non arrivano cross buoni per Abraham e Belotti, perché dovrebbero arrivare per Lukaku (che di certo è più forte)? Risolto pure il problema della punta la Roma continua ad averne uno forse anche più grave. Quello degli esterni. I dati registrati ieri dopo la gara col Milan sono inquietanti. Di 11 cross messi in mezzo dalle fasce nemmeno uno è arrivato pulito in area. La suddivisione è presto fatta: Celik due tentativi, Spinazzola tre, Zalewski addirittura sei. L'ultimo ha fatto avvelenare Lukaku abituato ai servizi di gente come Hakimi, Darmian e Dumfries. Solo una notte storta? No. Ecco i dati complessivi: Celik: 24 partite giocate, 1 assist; Zalewski: 74 partite giocate, 1 assist; Spinazzola: 47 partite post infortuno e 4 assist; Karsdorp 126 partite, 13 assist. Un problema atavico della Roma che sulle corsie esterne ha accumulato i più clamorosi fallimenti di mercato degli ultimi anni: da Reynolds a Vina passando per Celik e Karsdorp. Forse battere il mercato italiano sarebbe meglio. L'ipotesi di una difesa a 4 con l'inserimento di un trequartista aggiuntivo non è più remota.