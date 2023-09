Italia, Spalletti promuove Cristante: “Sta facendo splendidamente il regista”

Luciano Spalletti si è presentato ufficialmente a Coverciano come nuovo ct della Nazionale. Tanta la curiosità per l'ex allenatore del Napoli, soprattutto dopo la vicenda relativa alla clausola, ma anche e soprattutto per le scelte di formazione. Per quanto riguarda il centrocampo tra le incognite c'è anche quella del regista. Spalletti risponde così, tirando in ballo anche Bryan Cristante:"Ne ho più di uno, ma va messo in un contesto. Noi vogliamo giocare con la difesa a quattro e qualcuno è stato scelto tra i convocati perché gioca a quattro. Poi secondo me non c'è differenza perché chi gioca a tre sposa benissimo il calcio che vogliamo fare, vogliamo sempre andare a prendere la palla. Ci sono due cose che contano nel calcio: pressione e costruzione, poi tutto il resto viene di conseguenza. Sono cose che vogliamo provare a fare: vanno messe un po' tutte insieme. Il regista può avere diverse caratteristiche, può essere più di gioco o più tignoso. Di registi in squadra ne abbiamo, uno è il regista della Juventus (Locatelli, ndr). E poi ci sono anche altri calciatori, senza fare nomi... ma Cristante lo sta facendo in maniera splendida e ha quella fisicità che ti può aiutare in una parte della partita. Potrà aiutare di più i suoi compagni di reparto. Ora la fisicità è diventata una cosa fondamentale nel calcio".