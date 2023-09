Roma, partenza da incubo: mai così male dal 1950

Si tratta dell'anno dell'unica retrocessione della Roma in serie B. Va detto che in questi ultimi anni un'altra falsa partenza (nel 2009) portò poi a un secondo posto. Parliamo dell'anno dell'avvicendamento tra Spalletti e Ranieri

Una partenza così brutta non si era mai vista. O quasi. Le prime tre giornate sono state un incubo per la Roma di José Mourinho, con i giallorossi che hanno ottenuto solamente un punto tra Salernitana, Hellas Verona e Milan. Facendo un salto indietro nel tempo, bisogna tornare alla stagione 1950-1951 per trovare un punteggio inferiore a questo, quando i giallorossi persero le prime tre gare di campionato contro Bologna, Palermo e Triestina. Si tratta dell'anno dell'unica retrocessione della Roma in serie B. Va detto che in questi ultimi anni un'altra falsa partenza (nel 2009) portò poi a un secondo posto. Parliamo dell'anno dell'avvicendamento tra Spalletti e Ranieri in cui arriveranno due sconfitte e 1 vittoria nelle prime tre giornate.