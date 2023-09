Solbakken lascia la Roma: ufficiale il trasferimento all’Olympiacos

Ola Solbakken saluta la Roma. Ieri il norvegese ha svolto le visite mediche con l'Olympiacos, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento in Grecia. Ad annunciarlo è stata la stessa squadra ellenica con un comunicato sul proprio sito. L'ex Bodo lascia i giallorossi in prestito con diritto di riscatto (fissato a 5,5 milioni) dopo sei mesi senza grandi squilli. Con gli arrivi di Lukaku e Azmoun, Solbakken è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie e non avrebbe praticamente più trovato spazio. Poi il comunicato della Roma:"L’AS Roma comunica di aver ceduto all’Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken. Arrivato nel gennaio 2023, in giallorosso l'attaccante norvegese ha collezionato 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l’Hellas Verona del campionato scorso. In bocca al lupo, Ola!"